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Деку хочет видеть Калвина Филлипса в «Барселоне»

Деку хочет видеть Калвина Филлипса в «Барселоне»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвина Филлипса. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, португальский функционер уверен, что Филлипс привнесёт в игру каталонцев необходимый баланс. Деку хорошо осведомлён о сильных сторонах английского хавбека, так как внимательно наблюдал за ним во время выступления за «Лидс Юнайтед». Тогда партнёром полузащитника по команде был клиент Деку — бразильский вингер Рафинья.

Филлипс перебрался в стан «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился лишь одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость Филлипса, по информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.

Ранее главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался об интересе клуба к Калвину Филлипсу.

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