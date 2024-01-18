«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей Гонсалу Рамуша

«ПСЖ» может расстаться с нападающим Гонсалу Рамушем уже спустя полгода после начала сотрудничества. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство французского клуба не уверено в том, подходит ли 22-летний футболист команде. В случае окончательного решения о продаже игрока атаки «ПСЖ» попытается заработать. Напомним, Рамуш перешёл в «ПСЖ» из «Бенфики» минувшим летом за € 65 млн.

Отмечается, что на португальского форварда продолжает претендовать ряд английских клубов. В текущем сезоне нападающий провёл за парижан 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее стало известно, что «Бавария» далека от договорённости по трансферу флангового защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле.