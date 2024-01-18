В «Ахмате» рассказали, почему футболист Даниэль Жуниор покинул клуб

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, почему футболист Даниэль Жуниор покинул клуб. По словам функционера, это было исключительно решение самого футболиста. В конечном итоге арендное соглашение сторон было досрочно расторгнуто и Жуниор вернулся в «Крузейро».

«Почему Даниэль Жуниор покинул «Ахмат», лучше спросить у него самого. Это была исключительно его инициатива. Нам никто ничего не объяснял. После окончания первой части чемпионата Даниэль Жуниор вернулся к себе домой, всё остальное произошло уже в период отпуска. Мы обо всём договорились с его клубом, по согласию сторон расторгли арендное соглашение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.