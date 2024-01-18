Виллиан Роша: интерес зарубежных клубов? Я не хочу уходить из ЦСКА!

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что не хочет уходить из армейской команды, даже если к нему будут проявлять интерес зарубежные клубы. Бразилец подчеркнул, что хочет вписать своё имя в историю ЦСКА. В то же время он подчеркнул, что если предложения от других клубов будут, то вопросы стоит задавать руководству ЦСКА и его агентам.

«Интерес ко мне от зарубежных клубов? Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если всё будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешёл, то говорил о желании вписать своё имя в историю клуба — оставить здесь след», — приводит слова Виллиана Роши «Спорт-экспресс».

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Рошей интересуются команды из Саудовской Аравии и Турции.