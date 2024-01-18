Алдонин: если Давила захочет уехать, нет смысла удерживать его в ЦСКА — Испания роднее

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на слухи о возможном уходе из армейской команды Виктора Давилы. СМИ связывают его с испанской «Сельтой».

«Продавать ли Давилу в «Сельту», зависит от предложения. Если оно будет стоящим, чтобы можно было заработать, можно рассмотреть. Игроком основы Виктор не стал, выходил на замену. Игрок он южный, Испания ему породнее. Если Давила сам захочет уехать, не будет смысла его удерживать», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Давила сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5,5 млн.