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«Лион» может подписать Неманью Матича

«Лион» может подписать Неманью Матича
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Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, ныне выступающий за «Ренн», близок к переходу в «Лион». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «Олимпика» ведут активные переговоры с руководством «Ренна». Ранее сообщалось, что Матич не счастлив в своём клубе и хочет прекратить с ним сотрудничество.

Матич стал игроком «Ренна» в августе, перейдя из «Ромы» за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Ранее сообщалось о намерении Матича вернуться в итальянскую «Рому».

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