«Пари НН» объявил о создании второй команды

18 января 2024 года «Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о создании второй команды — «Пари НН-2».

Вторая команда вошла в общую структуру клуба, она будет выступать во Второй лиге. Домашним стадионом «Пари НН-2» станет арена «Локомотив». В ближайшее время дубль нижегородцев отправится на тренировочные сборы в Крымск, в рамках которых будет проведено пять товарищеских матчей. В тренерский штаб «Пари НН-2» войдут тренер молодёжной команды: Валерий Бурлаченко, Сергей Павлов и Александр Калачёв, а также начальник команды Александр Таланин.

Тренер Валерий Бурлаченко публично поблагодарил руководство «Пари НН» за создание второй команды, которая даст возможность задействовать юных футболистов в отрезке между молодёжным и профессиональным футболом.