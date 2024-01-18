Иско: «Барселоне» придётся потеть кровью для того, чтобы обыграть «Бетис» в воскресенье

Бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско, ныне выступающий в составе «Бетиса», поделился ожиданиями от грядущего матча 21-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной», который состоится в воскресенье, 21 января.

«Для того, чтобы «Барселоне» победить нас на нашем домашнем стадионе, им придётся попотеть кровью. Этот матч безусловно будет сложным. Они пережили очень болезненное поражение, но должны сохранять хладнокровие, иначе «Реал» и «Жирона» ускользнут от них. Надеюсь, мы сохраним тот уровень футбола, который обычно демонстрируем во время игр на домашней арене», — приводит слова Иско Relevo.

Напомним, матч «Бетис» — «Реал» пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

После 20 туров Ла Лиги «Бетис» набрал 31 очко и занимает седьмое место. После 19 игр чемпионата Испании «Барселона» заработала 41 очко и расположилась на третьей строчке.

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