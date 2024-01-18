«Неудивительно, что он без работы». Уткин раскритиковал слова Малафеева о Круговом в ЦСКА

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал слова бывшего вратаря и спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева о переходе защитника Данила Кругового из стана сине-бело-голубых в московский ЦСКА. Напомним, Малафеев заявил, что в переходе виноваты агенты, которые приняли за игрока неверное решение, так как Данил перешёл в команду, которая меньше платит.

«Вячеслав Малафеев эффектно назвал тупейшим решение Кругового перейти в ЦСКА, потому что тупо переходить туда, где меньше денег.

А ведь работал спортивным директором. То есть то, что человек хочет больше играть, проводить времени на поле — это вовсе не резон, а вернее, резон тупейший. Круто, чё.

И вдогонку: происки агентов, говорит Малафеев.

Ну, конечно. Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всем мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше.

Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».