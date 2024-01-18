Марцел Личка назвал игроков «Динамо», входящих в топ-10 самых сильных футболистов РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие футболисты бело-голубых, по его мнению, входят в десятку лучших игроков Российской Премьер-Лиги.

«Чавес, Бителло и Карраскаль входят в топ‑10 самых сильных футболистов в РПЛ. С ними очень просто работать. Когда у них мяч, ты даешь им свободу. Качество их игры с мячом очень высокое», — сказал Личка в эфире на платформе Twitch на официальном канале бело-голубых.

Напомним, в текущем сезоне Луис Чавес провёл 11 матчей в составе «Динамо» в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Бителло сыграл также в 11 играх за бело-голубых, в которых забил три гола и отдал две результативных передачи. Хорхе Карраскаль вышел на поле в 11 матчах чемпионата, не отметившись результативными действиями. «Динамо» в данный момент занимает третье место в РПЛ, набрав 32 очка после 18 матчей.