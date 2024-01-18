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«Витесс» обыграл «АФК» в 1/8 финала Кубка Нидерландов

«Витесс» обыграл «АФК» в 1/8 финала Кубка Нидерландов
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Нидерландов, в котором встречались «Витесс» — «АФК». Игра проходила на стадионе «Гелредом» в Арнеме. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «хозяев».

Кубок Нидерландов . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 20:45 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
1 : 0
АФК
Амстердам
1:0 Проппер – 27'    

На 27-й минуте гол в ворота «АФК» забил полузащитник Дэви Проппер.

В 1/16 финала Кубка Нидерландов «Витесс» обыграл «Херенвен». Единственный и победный мяч в той встрече забил нападающий Амин Бутра. В свою очередь, «АФК» в 1/16 финала данного соревнования выиграл у «РКАВ Волендам» со счётом 1:0. В той встрече в составе «АФК» отметился нападающий Вессел Бин.

Полная трансляция матчей Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

В других, уже состоявшихся матчах 1/8 финала Кубка Нидерландов «Эксельсиор» обыграл «Гронинген» со счётом 2:0. «Фортуна» выиграла у «Алмере Сити» со счётом 2:1. «НЕК Неймеген» обыграл «Гоу Эхед Иглс» (2:1). «Эксельсиор Масслёйс» обыграл «АДО Ден Хааг» со счётом 2:1. «АЗ Алкмар» в послематчевой серии пенальти оказался сильнее «Квик Бойс» (4:2).

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