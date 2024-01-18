Малафеев высказался о сравнении ухода Кругового в ЦСКА с переходом Фернандеса в «Зенит»

Бывший вратарь и спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением, можно ли считать недавний переход Данила Кругового из стана сине-бело-голубых в ЦСКА ответом армейцев «Зениту» на летний трансфер Марио Фернандеса.

«Можно ли уход Кругового назвать ответом со стороны ЦСКА «Зениту» за уход Фернандеса? Не думаю, что ЦСКА приложил максимум усилий, чтобы провернуть этот трансфер в отместку за уход Марио Фернандеса. Тут же вопрос в том, что Круговой – квалифицированный футболист, которого взяли не для того, чтобы навредить конкуренту, а по футбольному решению», — приводит слова Малафеева Metaratings.

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».