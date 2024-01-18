Джордан Хендерсон прокомментировал расторжение контракта с «Аль-Иттифаком»

Английский полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал расторжение контракта с саудовским «Аль-Иттифаком».

«Я хотел бы поблагодарить клуб, болельщиков и всех причастных за предоставленную возможность и пожелать им всего наилучшего в оставшейся части сезона. Сейчас идет напряжённая работа, которая, я знаю, окупится в будущем», — приводит слова Хендерсона официальный сайт саудовского клуба.

33-летний Хендерсон выступал за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Контракт английского игрока с саудовским клубом был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее стало известно, что Хендерсон станет футболистом амстердамского «Аякса».