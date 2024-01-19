«Атлетико» — «Реал»: Хосесу сравнял счёт, забив первым касанием после выхода на замену

Продолжается матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток матча прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На данный момент счёт в матче 2:2.

На 82-й минуте матча «Реал» сравнял счёт после точного удара Хоселу. Отметим, ему удалось забить гол первым касанием после выхода на замену.

В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались между собой — сперва в 6-м туре чемпионате Испании «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. После этого команды вновь сыграли между собой, но на этот раз в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В этом матче «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 38 очков за аналогичное количество игр.