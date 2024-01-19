«Атлетико» — «Реал»: Гризманн вывел «матрасников» вперёд на 100-й минуте
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Продолжается матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На момент написания новости проходит первый овертайм. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 100-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вновь вывел свой клуб вперёд, сделав счёт 3:2.
Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39' 1:1 Облак – 45+1' 2:1 Мората – 57' 2:2 Хоселу – 82' 3:2 Гризманн – 100' 4:2 Рикельме – 119'
Отметим, действующим победителем турнира является «Реал», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству побед на турнире является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз.
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