«Атлетико» — «Реал»: Гризманн вывел «матрасников» вперёд на 100-й минуте

Продолжается матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На момент написания новости проходит первый овертайм. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 100-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вновь вывел свой клуб вперёд, сделав счёт 3:2.

Отметим, действующим победителем турнира является «Реал», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству побед на турнире является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз.