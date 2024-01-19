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Юрий Жирков — об обучении: скорее, вижу себя помощником главного тренера

Юрий Жирков — об обучении: скорее, вижу себя помощником главного тренера
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился впечатлениями от обучения на тренера.

«Тяжеловато даётся. Вроде всё знаешь, а когда объяснять нач­инают, голова забита терминами. В первый день учёбы нас спросили, кем мы себя видим. Я отв­етил, что, скорее, пом­ощником главного. А дальше… Дальше будет видно», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016–2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.

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