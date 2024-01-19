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Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Аякс»

Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Аякс»
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Бывший полузащитник «Аль-Иттифака» и «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в амстердамский «Аякс».

«Амстердам! Я так счастлив быть здесь. Не могу дождаться момента, когда увижу вас всех», — написал футболист в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, о переходе 33-летнего полузащитника в «Аякс» стало известно накануне, 18 января. Бывший игрок «Сандерленда» и «Ливерпуля» подписал соглашение с нидерландским клубом, рассчитанное до 30 июня 2026 года. Хавбек будет выступать за амстердамцев под шестым игровым номером.

Хендерсон играл за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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