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Глава саудовской Про-Лиги Аллазиз: мы очень довольны прогрессом нашего чемпионата

Глава саудовской Про-Лиги Аллазиз: мы очень довольны прогрессом нашего чемпионата
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Генеральный директор саудовской Про-Лиги Саад Аллазиз высказался о развитии внутреннего первенства страны.

«Мы смотрим в будущее с большим оптимизмом и ожидаем, что к нам придут новые хорошие игроки. Но, конечно, некоторые уйдут. Это неизбежно для любой высшей лиги, особенно если учитывать такой факт, что состав команды не может быть неограничен. Так что мы ожидаем, что приток талантов будет идти в обе стороны. Но в целом мы очень довольны прогрессом и ростом лиги всего за полсезона. Заложены прочные основы для будущего развития», — приводит слова Аллазиза известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

После 19 туров саудовской Про-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Аль-Хиляль», набравший 53 очка. На втором месте располагается «Аль-Наср» (46 очков). Тройку лидеров замыкает «Аль-Ахли» (40 очков).

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