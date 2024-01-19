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Президент «Урала» Иванов: Шатов может стать хорошим тренером, наши двери для него открыты

Президент «Урала» Иванов: Шатов может стать хорошим тренером, наши двери для него открыты
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о тренерском потенциале Олега Шатова, который сейчас проходит стажировку в штабе Виктора Гончаренко.

«Шатов может стать хорошим тренером, очень хорошим! Я не думаю, что ему просто так захотелось приехать и участвовать в тренировках, быть с командой несколько недель, перенимать опыт. Олег хочет стать специалистом и серьёзно настроен. Из него получится хороший тренер, потому что Шатов был отличным футболистом, думающим. Сейчас он великолепно общается с Виктором Михайловичем, задаёт вопросы о тренировочном процессе, подготовке команды.

Конечно, я готов взять Олега в штаб, как только он получит тренерскую лицензию. Из него получился бы хороший помощник. Но это, конечно, если Шатов сам захочет. Для него двери «Урала» всегда открыты», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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