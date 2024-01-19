Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о нынешнем составе армейцев, а также предположил, смог ли бы сам всё ещё выступать на уровне РПЛ.

«В ЦСКА есть хорошие игрок­и, тот же Чалов. Они борются за то, чтобы быть вверху таблиц­ы. В составе армейцев, из игроков, с кем я играл, ос­тался только Акинфее­в? Ну да, и Игорь мо­жет лет пять ещё игр­ать на высоком уровн­е.

Смог бы я в РПЛ ещё столько отыграть? Смотря в какой ком­анде РПЛ. Вот я играл в «Химках». Тяжелова­то было, потому что вся команда всё время в обороне. Если иг­рать в клубе, который повыше в таблице и, соответственно, игра­ет по-другому… Ком­анды, которые борются за выживание, как правило, обороняются», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016–2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства армейцы сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.