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«Аякс» установил клубный рекорд на продажах футболок Джордана Хендерсона

«Аякс» установил клубный рекорд на продажах футболок Джордана Хендерсона
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Футболки «Аякса» с номером 6, который отныне на своей спине будет носить английский полузащитник Джордан Хендерсон, стали популярным видом сувенира у болельщиков. Клуб из Амстердама установил собственный рекорд по продажам футболок новичка. Об этом «Аякс» сообщил во время презентации игрока на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Точные цифры не называются, однако в клубе подтвердили, что за 24 часа продали рекордное количество футболок. «Аякс» обычно отмечает количество проданных футболок новичка за неделю, однако показатели футболок Хендерсона перешагнули продажи футболок любого из прошлых новичков амстердамцев за семь дней. Майка пользуется популярностью не только у болельщиков «Аякса», но и у фанатов из Азии, где проживает огромное количество болельщиков «Ливерпуля» — команды, за которую Хендерсон играл с 2011 по 2023 год.

После ухода из «Ливерпуля» Хендерсон полгода отыграл за саудовский «Аль-Иттифак», однако не сумел адаптироваться к местным условиям и уехал из страны. Дебютировать за новую команду Хендерсон, возможно, сумеет уже 21 января. «Аяксу» предстоит игра с «Валвейком» в 18-м туре Эредивизии.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Аякс
Амстердам
Не начался
Валвейк
Валвейк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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