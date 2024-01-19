Трабукки: «Спартак» не провалил год после чемпионства, он стал третьим и взял Суперкубок

Известный итальянский агент Марко Трабукки (на фото слева) не считает, что «Спартак» показал плохие результаты на следующий год после победы красно-белых в чемпионате России сезона-2016/2017.

«Год после чемпионства был провальным? Провальным не может считаться год, когда ты выигрываешь Суперкубок и занимаешь третье место», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, «Спартак» выиграл Суперкубок России в 2017 году. В матче за этот титул красно-белые со счётом 2:1 обыграли московский «Локомотив». В той встрече в составе «Спартака» отметились нападающие Луис Адриано и Квинси Промес. Единственный гол в составе железнодорожников забил полузащитник Мануэл Фернандеш.

По итогам сезона-2017/2018 красно-белые заняли третье место, набрав после 30 туров 56 очков.