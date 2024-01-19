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Трабукки: «Спартак» не провалил год после чемпионства, он стал третьим и взял Суперкубок

Трабукки: «Спартак» не провалил год после чемпионства, он стал третьим и взял Суперкубок
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Известный итальянский агент Марко Трабукки (на фото слева) не считает, что «Спартак» показал плохие результаты на следующий год после победы красно-белых в чемпионате России сезона-2016/2017.

«Год после чемпионства был провальным? Провальным не может считаться год, когда ты выигрываешь Суперкубок и занимаешь третье место», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, «Спартак» выиграл Суперкубок России в 2017 году. В матче за этот титул красно-белые со счётом 2:1 обыграли московский «Локомотив». В той встрече в составе «Спартака» отметились нападающие Луис Адриано и Квинси Промес. Единственный гол в составе железнодорожников забил полузащитник Мануэл Фернандеш.

Суперкубок России . Финал
14 июля 2017, пятница. 21:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
ДВ
Локомотив М
Москва
1:0 Адриано – 101'     2:0 Промес – 113'     2:1 Фернандеш – 116'    

По итогам сезона-2017/2018 красно-белые заняли третье место, набрав после 30 туров 56 очков.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2017/2018
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