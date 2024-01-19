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Криштиану Роналду: чемпионат Саудовской Аравии войдёт в тройку лучших лиг мира

Криштиану Роналду: чемпионат Саудовской Аравии войдёт в тройку лучших лиг мира
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах развития чемпионата Саудовской Аравии.

«Я очень счастлив в «Аль-Насре». Саудовский чемпионат находится в процессе развития, это займёт много времени, но шаг за шагом он выйдет на самый высокий уровень.

Я думаю, что Саудовская Про-Лига войдёт в тройку лучших лиг мира. Люди в Саудовской Аравии будут гордиться этим», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, минувшей осенью Роналду говорил, что чемпионат Саудовской Аравии сможет достигнуть уровня топ-5 европейских чемпионатов. Также ранее португальский футболист заявил, что саудовская Про-Лига уже превосходит французскую Лигу 1.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии
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