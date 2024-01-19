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Беллингем — лучший молодой игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Беллингем — лучший молодой игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards
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По итогам голосования английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком по версии Globe Soccer Awards.

Кроме Беллингема, на финальном этапе на победу в этой номинации претендовали: Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Мойсес Кайседо («Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Ламин Ямал («Барселона»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. В прошлом году по версии Globe Soccer Awards награду лучшего молодого игрока получил Виктор Осимхен. Обычно эта церемония проходила в последних числах каждого декабря в Дубае.

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