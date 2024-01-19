Беллингем — лучший молодой игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards

По итогам голосования английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком по версии Globe Soccer Awards.

Кроме Беллингема, на финальном этапе на победу в этой номинации претендовали: Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Мойсес Кайседо («Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Ламин Ямал («Барселона»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. В прошлом году по версии Globe Soccer Awards награду лучшего молодого игрока получил Виктор Осимхен. Обычно эта церемония проходила в последних числах каждого декабря в Дубае.