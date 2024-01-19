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Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Спартака-2»

Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Спартака-2»
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров назначен на должность главного тренера «Спартака-2». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

«Поздравляем чемпиона России — 2017 с возвращением в «Спартак». Желаем успехов в работе с красно-белой молодёжью!» — говорится в сообщении клуба.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.

Напомним, с лета 2022 года Комбаров возглавлял клуб второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.

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