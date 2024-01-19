Андрей Кобелев: с удовольствием буду следить за результатами Комбарова в «Спартаке-2»

Российский специалист Андрей Кобелев высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Как футболист Дмитрий Комбаров по максимуму достиг всего, что ему и его брату было отведено. Но время так быстро летит, что он теперь сам стал тренером. Знаю, что Дмитрий руководил «Звездой» из Санкт-Петербурга, но не следил за его работой, поэтому сложно давать оценку его тренерской деятельности. С удовольствием буду следить за результатами «Спартака-2». Хорошо, что этот проект возродили, у больших клубов должны быть вторые команды.

Если говорить о тренерских задатках Комбарова, то во время игровой карьеры вряд ли футболист будет обращать внимание на детали, которые нужны тренеру. Но в какой-то момент у него промелькнула мысль стать тренером, потому что когда человек с детства в футболе, трудно из этой стези уйти», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.