Фернандес назвал цель «Зенита» на вторую часть сезона

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес поделился ожиданиями от возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. Бразильский футболист, имеющий гражданство России, дал понять, что после возвращения из отпуска у сине-бело-голубых стоит цель вернуться на первое место в турнирной таблице.

«Конечно, я очень соскучился по футболу, и здорово, что нам предстоит не один, а много товарищеских матчей, чтобы, когда чемпионат возобновится, мы полностью были готовы, находились в хорошем игровом ритме и тонусе. Мы должны продолжать движение к нашей цели и достичь её. Наша цель — стать чемпионами», – приводит слова Фернандеса официальный сайт петербургского клуба.

За 18 туров чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» набрал 36 очков. В настоящий момент времени сине-бело-голубые, которые становились обладателями золотых медалей в пяти предыдущих розыгрышах РПЛ, располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая два очка «Краснодару».

Напомним, Мария Фернандес в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Он не сумел отметиться результативными действиями.