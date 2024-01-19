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«Интер» разгромил «Лацио» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Интер» разгромил «Лацио» и вышел в финал Суперкубка Италии
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Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречались миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Интер» одержал победу со счётом 3:0.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 50-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу увеличил преимущество «Интера», реализовав пенальти. На 87-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Давиде Фраттези — 3:0.

В другой полуфинальной паре «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась в четверг, 18 января. Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим
1:0 Тюрам – 17'     2:0 Чалханоглу – 50'     3:0 Фраттези – 87'    
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