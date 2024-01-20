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Хосеп Гвардиола назвал самое трудное испытание в своей карьере

Хосеп Гвардиола назвал самое трудное испытание в своей карьере
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём самом непростом вызове за всю карьеру тренера.

«Думаю, приход в «Баварию» – самое трудное испытание в моей карьере. После того, что сделал Юпп Хайнкес, мне было очень нелегко зарекомендовать себя в Германии», – приводит слова Гвардиолы DAZN.

Будучи главным тренером «Баварии», в сезоне-2012/2013 Юпп Хайнкес выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером 2023 года. Испанский специалист в прошлом сезоне привёл «горожан» к победе сразу в трёх турнирах — Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии.

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы:

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