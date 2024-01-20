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Криштиану Роналду отреагировал на критику в свой адрес

Криштиану Роналду отреагировал на критику в свой адрес
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о критике в свой адрес.

«Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

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