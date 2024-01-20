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Хендерсон ответил, посоветовал бы он Салаху не продолжать карьеру в Саудовской Аравии

Хендерсон ответил, посоветовал бы он Салаху не продолжать карьеру в Саудовской Аравии
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Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон ответил на вопрос, может ли посоветовать нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху не ехать в Саудовскую Аравию.

«Нет, определённо не могу. Все футболисты разные. Всё быстро меняется. Я не могу сказать что-то плохое о саудовской лиге или о саудовских клубах. Я уважаю ту возможность, которую они мне предоставили.

Мог ли я вернуться в АПЛ? Я не думаю, что будет правильно говорить о том, кто интересовался мной. Сегодня я в «Аяксе», и я рад этому», — приводит слова Хендерсона 90min.

Хендерсон играл за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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