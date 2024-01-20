Месси и Ди Мария могут выступить на Олимпийских играх в 2024 году

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут помочь сборной Аргентины на предстоящих Олимпийских играх во Франции в 2024 году. Об этом сообщает DSports в соцсетях.

По информации источника, чемпионы мира Месси и Ди Мария выразили желание сыграть на Олимпиаде, если сборная Аргентины туда отберётся. Возглавлять команду на турнире будет экс-футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

Олимпийские игры пройдут с июля по август – к тому моменту Месси будет 37 лет, а ди Марии – 36.

Напомним, что на Олимпиаде могут принимать участие только игроки до 23 лет, однако каждой сборной позволено заявить трёх опытных футболистов, старших по возрасту.

На данный момент Лионель Месси представляет американский «Интер Майами», который начнёт новый сезон МЛС уже в феврале. Анхель Ди Мария в нынешнем сезоне выступает за «Бенфику».

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