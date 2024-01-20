Умяров: за перестановками в «Спартаке» следил только из новостей

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что не следил за кадровыми перестановками, которые произошли в клубе в последнее время.

«За перестановками в клубе следил только из новостей. Какое-то общение будет уже на сборах. Ничего сверхъестественного не произошло. С новым спортивным директором не удалось пообщаться, потому что мы первый день встретились с командой. Послезавтра вылетаем, там и познакомимся», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в минувшем декабре «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост нового спортивного директора красно-белых.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент расположился на пятой строчке.