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Первый тренер Кругового: в «Зенит» берут готовых игроков, которые сильнее молодых парней

Первый тренер Кругового: в «Зенит» берут готовых игроков, которые сильнее молодых парней
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Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

«Бразильский «Зенит»? Что есть, то есть. Где-то клуб взял вектор развития от донецкого «Шахтёра» нулевых годов, где была задача завоевания хороших мест в Лиге чемпионов и доведение бразильских игроков до высокого уровня и их продажа. У «Зенита» получилось так с Паредесом и Малкомом, которые ушли. Мы очень хотим, чтобы играли наши воспитанники, но ситуация тяжёлая. В «Зенит» берут готовых игроков — Вендела, Клаудиньо, которые сильнее наших молодых парней. Если делать ставку на них, то молодёжь играть не будет. Но это выбор клуба. Во многих европейских командах такая же ситуация. Хотелось бы, чтобы в наших командах были костяки из русских игроков», — сказал Колодкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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