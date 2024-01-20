Дьяков: для Комбарова «Спартак» — родной клуб, работать будет комфортно

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Перспективные воспитанники «Спартака» будут получать игровую практику для дальнейшей игры в основной команде. Сейчас трудно сказать, каким тренером будет Комбаров. Всё зависит от того, что будет из себя представлять вторая команда

Дмитрий много лет провёл в «Спартаке», клуб для него родной, работать будет комфортно. У него есть опыт работы тренером в другой команде. Эта работа пойдёт Комбарову на пользу», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Напомним, «Спартак» объявил о возвращении второй команды в декабре 2023 года.