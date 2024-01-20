«Аль-Иттифак» нашёл замену ушедшему Хендерсону

Саудовский «Аль-Иттифак» нашёл замену ушедшему полузащитнику Джордану Хендерсону, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Аль-Иттифака» обратилось к английскому «Эвертону» по игроку команды Абдулайе Дукуре. При этом саудовцы уже пообщались с близкими полузащитника.

Напомним, ранее «Аль-Иттифак» покинул Хендерсон, который находился в команде с лета 2023 года. А недавно 33-летний полузащитник подписал контракт с нидерландским «Аяксом». Соглашение рассчитано до лета 2026 года, а играть Джордан будет под шестым номером.

В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей за «Аль-Иттифак» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн.