Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Удинезе» и «Милан». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Милан» обыграл «Удинезе» со счётом 3:2.

В середине первого тайма, на 32-й минуте, Рубен Лофтус-Чик открыл счёт в матче, выведя «Милан» вперёд. Сразу же после этого, на 32-й минуте, главный арбитр встречи Фабио Мареска остановил игру и не возобновлял несколько минут. Причиной остановки, вероятно, стал расизм в отношении вратаря «Милана» Мика Меньяна.

В концовке первой половины игры, на 42-й минуте, Лазар Самарджич сравнял счёт. Во втором тайме, на 62-й минуте, Флорьян Товен вывел «Удинезе» вперёд. В концовке, на 83-й минуте, Лука Йович сравнял счёт в матче. В самом конце встречи, на 90+3-й минуте, Ноа Окафор вывел «Милан» вперёд и вырвал победу для своей команды со счётом 3:2.

После результата данного матча «Милан» остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков после 21 матча. «Удинезе» же опустился на 17-ю строчку, в активе команды 18 очков за аналогичное количество игр.