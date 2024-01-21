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«Вест Хэм» готов увеличить зарплату Калвину Филлипсу ради его перехода в лондонский клуб

«Вест Хэм» готов увеличить зарплату Калвину Филлипсу ради его перехода в лондонский клуб
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Лондонский «Вест Хэм» близок к тому, чтобы арендовать опорного полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, в связи с тем, что «Вест Хэм» крайне нуждается в футболисте на позицию, на которой играет англичанин, «молотобойцы» готовы повысить ему заработную плату до £ 130 тыс. (€ 150 тыс.), а также выплачивать Филлипсу дополнительные бонусы.

Подчёркивается, что «Вест Хэм» опережает «Ньюкасл» в борьбе за 28-летнего полузащитника, который также активно им интересовался.

Напомним, в нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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