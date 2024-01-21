Салихова: в Амарале много романтизма, ему логичнее выстроить карьеру в «Бенфике»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о спортивном директоре красно-белых Томаше Амарале.

«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь». По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный Ferrari. Либо первый, либо вдребезги.

Амаралу логичнее выстроить карьеру в «Бенфике», перейдя из разряда скаута в топ-скауты, в будущем стать спортивным директором и любоваться своими воспитанниками, играющими за основы топ-клубов Европы, победителей Лиги чемпионов», — приводит слова Салиховой Metaratings.