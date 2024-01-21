Зарема Салихова: количество игроков в «Спартаке» надо сократить до 22 или 23

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что нужно сократить количество футболистов в команде до 22 или 23.

«Количество футболистов надо сокращать не до 27, а до 22 или 23, если брать на сборы четырёх вратарей. 23 игроков вполне достаточно и для тренировочного процесса, и для конкуренции, и для здоровой атмосферы в коллективе.

Очень плохо брать на сборы молодых футболистов, окрылять их, а потом давать им 30 минут игрового времени за полгода. Отпускайте сразу на сборы в аренду с командами, где они будут игроками старта, привыкнут к требованиям тренера. Это поможет им результативно проявить себя, заматереть», — приводит слова Салиховой Metaratings.