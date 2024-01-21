Марокко — ДР Конго: Хакими и Бонгонда — в стартовых составах команд на матч Кубка Африки

Сегодня, 21 января, пройдёт матч второго тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко сыграет с национальной командой ДР Конго. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
Марокко: Боно, Хакими, Агер, Сес, Шиби, Амрабат, Амалла, Унаи, Буфаль, Зиеш, Эн-Несири.
ДР Конго: Мпаси-Нзау, Калулу, Мбемба, Бака, Масуаку, Мутуссами, Пикель, Какута, Висса, Бонгонда, Бакамбу.
Напомним, в матчах 1-го тура в группе F национальная команда Марокко одержала разгромную победу над Танзанией (3:0), а ДР Конго разошлась миром с Замбией (1:1).
Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.