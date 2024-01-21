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«Краснодар» объявил состав на первый зимний сбор

«Краснодар» объявил состав на первый зимний сбор
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«Краснодар» в социальных сетях опубликовал состав на первый зимний тренировочный сбор. Команда начинает работу в ОАЭ. Первый сбор будет проходить в Дубае с 21 января по 8 февраля.

Состав «Краснодара» на первый сбор:

Вратари: Станислав Агкацев, Матвей Сафонов, Роман Сафронов.

Защитники: Витор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Александр Эктов, Кайо, Георгий Арутюнян, Сергей Волков, Сергей Петров, Данила Гайворонский, Станислав Пузанов.

Полузащитники: Эдуард Сперцян, Батчи, Михайло Баньяц, Кади, Александр Черников, Никита Кривцов, Дмитрий Кучугура.

Нападающие: Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Дэвид Кобнан Мозес, Александр Кокшаров.

Фото: ФК «Краснодар»

«Сегодня «быки» начинают подготовку ко второй части сезона. Кевин Ленини присоединится к чёрно-зелёным после завершения выступления своей сборной на Кубке африканских наций, а новичок Кевин Кастаньо уже находится в расположении команды», — написано в сообщении клуба.

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