«Спартак» не изменит название второй команды

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые не будет менять название второй команды, «Спартак-2», которая была возрождена в начале этого года, а также рассказал, какие были варианты названий.

«Мы провели голосование среди болельщиков — участников программы лояльности. Были разные варианты — «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники». Но в итоге решили остановиться на прежнем названии, потому что большинство людей проголосовало за этот вариант. Название «Спартак-2» остаётся», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу. Главным тренером команды стал экс-игрок москвичей Дмитрий Комбаров.

Основная команда «Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.