Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» не изменит название второй команды

«Спартак» не изменит название второй команды
Аудио-версия:
Комментарии

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые не будет менять название второй команды, «Спартак-2», которая была возрождена в начале этого года, а также рассказал, какие были варианты названий.

«Мы провели голосование среди болельщиков — участников программы лояльности. Были разные варианты — «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники». Но в итоге решили остановиться на прежнем названии, потому что большинство людей проголосовало за этот вариант. Название «Спартак-2» остаётся», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу. Главным тренером команды стал экс-игрок москвичей Дмитрий Комбаров.

Основная команда «Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Дмитрий Булыкин: здорово, что «Спартак-2» доверили молодому тренеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android