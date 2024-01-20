Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: здорово, что «Спартак-2» доверили молодому тренеру

Дмитрий Булыкин: здорово, что «Спартак-2» доверили молодому тренеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера московского «Спартака-2».

«Здорово, что «Спартак-2» доверили молодому тренеру и нашему бывшему игроку. Комбаров играл в основной команде на высоком уровне. Интересно будет посмотреть на его работу. В работе хочется пожелать ему удачи, терпения. Пусть набирается опыта. Главное — хорошие результаты. На них смотрят в первую очередь. В дальнейшем хочется увидеть Дмитрия тренером команды РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Антон Зиньковский ответил, почему считает возрождение «Спартака-2» хорошей историей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android