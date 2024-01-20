Дмитрий Булыкин: здорово, что «Спартак-2» доверили молодому тренеру

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера московского «Спартака-2».

«Здорово, что «Спартак-2» доверили молодому тренеру и нашему бывшему игроку. Комбаров играл в основной команде на высоком уровне. Интересно будет посмотреть на его работу. В работе хочется пожелать ему удачи, терпения. Пусть набирается опыта. Главное — хорошие результаты. На них смотрят в первую очередь. В дальнейшем хочется увидеть Дмитрия тренером команды РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах.