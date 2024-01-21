«Челси» отозвал из аренды одного из полузащитников

Центральный полузащитник Чезаре Казадей вернулся в расположение «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. С лета 2023 года молодой итальянец выступал за «Лестер» на правах аренды.

На данный момент неизвестно, останется ли Казадей в «Челси» до конца сезона, либо будет отдан в очередную аренду. Ранее сообщалось, что 21-летний итальянский хавбек может подтягиваться к играм за основную команду «аристократов» из-за большого количества травм.

Казадей перешёл в «Челси» в августе 2022 года из «Интера» за € 14,86 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Лестер» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.