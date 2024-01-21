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«Милан» определился с кандидатами на усиление центральной зоны обороны

«Милан» определился с кандидатами на усиление центральной зоны обороны
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В оставшееся время зимнего трансферного окна «Милан» сконцентрируется на подписании одного из трёх центральных защитников: Клемана Лангле («Барселона», арендован «Астон Виллой»), Трево Чалобы («Челси») или Якуба Кивёра («Арсенал»). Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, после неудачи с трансфером защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно, боссы «россонери» будут рассматривать варианты с подписанием других кандидатов на усиление обороны. Желание «Милана» укрепить центральную линию защиты связано в первую очередь с большим количеством травм на данной позиции.

Отмечается, что приоритетным вариантом итальянского клуба является Лангле. Однако «Астон Вилла» вряд ли будет готова расторгнуть арендное соглашение досрочно.

Ранее стало известно, что американский вингер «Милана» Кристиан Пулишич останется в команде, несмотря на различные слухи в некоторых СМИ.

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