Циклаури: «Спартак» должен бороться за чемпионство в РПЛ, у Абаскаля не получается в клубе

Бывший футболист «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением, стоит ли главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю уйти в испанский «Кадис», или же нужно остаться и пробовать добиться успеха с красно-белыми.

«Нужно ли Абаскалю уезжать из России в «Кадис» или надо добиваться успехов со «Спартаком»? Объективно сложно ответить на вопрос. Если судить по результатам, у него не получается в «Спартаке». «Спартак» — это самая популярная команда в России, клуб должен всегда бороться за чемпионство, но в силу разных причин не удается. Объективно в этом году выиграть чемпионат маловероятно», — приводит слова Циклаури «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса».

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.