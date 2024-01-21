Экс-защитник «Ливерпуля» и «Атлетико» перешёл в «Сельту»

Фланговый защитник «Ньюкасла» Хавьер Манкильо стал игроком «Сельты». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Манкильо покинул «Ньюкасл» после семи лет в клубе
Фото: rccelta.es
Манкильо выступал за «Ньюкасл» с 2017 года. В текущем сезоне защитник не провёл ни одного матча за «сорок». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
На протяжении профессиональной карьеры Манкильо успел поиграть в таких клубах, как «Ливерпуль», мадридский «Атлетико», «Марсель» и «Сандерленд». Защитник вызывался в юниорские и молодёжные сборные Испании всех возрастов.
Ранее сообщалось о возможном уходе в «Баварию» ещё одного флангового игрока обороны «Ньюкасла» — Кирана Триппьера.