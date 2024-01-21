«Он даже не номер три на замену в «Спартаке». Радимов — о Джикии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением по поводу ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке», а также высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив».

«Для обоймы Джикия точно подойдет. Политика «Локомотива» очевидна — они собирают молодых российских игроков, но какие-то «дядьки» там тоже необходимы. Другое дело, вопрос в том, как сейчас выглядит Джикия? Ему надо пройти предсезонные сборы, получить какую-то игровую практику, привести себя в порядок. Что касается «Спартака», то там для него ситуация, как у Чистякова была в «Зените» — он даже не номер три на замену», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом ранее появлялась информация об интересе московского «Локомотива» к трансферу защитника «Спартака».