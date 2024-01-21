Жоау Феликс: никогда не слушайте критику, просто продолжайте работать

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс высказался о своей игре в матче 21-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:2). Португалец забил победный гол на 90-й минуте встречи.

«Я привык видеть, что люди обсуждают меня вне зависимости от того, играю я хорошо или плохо. Кто-то говорит обо мне ежедневно, но мне всё равно. Я полностью доверяю себе. Когда я появляюсь на поле, то стараюсь показывать свой максимум.

Лучшее, что я советую себе всегда: не читать СМИ, никого и никогда не слушать, а просто продолжать работать в том же духе», — приводит слова Феликса Movistar.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Феликс выступает за «Барселону» с прошлого лета на правах годичной аренды из «Атлетико». В текущем сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.